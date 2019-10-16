Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 il Belediyesine mülakat olmadan KPSS ile personel alım ilanı yazısı gönderdi!

81 şehirde bulunan belediylere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü resmi yazı gönderdi.

PERSONEL ALIM İLANLARI ÖNCESİNDE KADRO TALEPLERİ İSTENDİ

Belediyelere gönderilen yazıda özellikle KPSS hatırlatmasına değinildi. Ayrıca belediyelere kadro taleplerinin bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

MÜLAKAT ŞARTI OLMADAN PERSONEL ALIM TALEBİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda şunlara dikkat çekilerek: "KPSS sonuçları esas alınarak-ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin 2019 yılı aralık ayında yapılması öngörülen KPSS-2019/2 merkezi yerleştirmeleri için 18 Ekim 2019 tarihine kadar DPB e-Uygulama sistemi üzerinden taleplerini bildirmeleri ve onaylanan taleplerini raporlayarak ayrıca resmi yazı ekinde Çalışma Genel Müdürlüğüne intikal ettirmeleri gerekmektedir." denildi.