'Cep telefonuyla fazla zaman geçiriyorsun' deyip eşinin boğazını kesti

Olay Konya'nın merkez Meram ilçesi Çomaklı mahallesi 17038 Sokak'ta meydana geldi.
2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti. Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.
Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yapılan araştırmada, Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA