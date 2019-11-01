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'Cep telefonuyla fazla zaman geçiriyorsun' deyip eşinin boğazını kesti

Konya'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

'Cep telefonuyla fazla zaman geçiriyorsun' deyip eşinin boğazını kesti

Konya'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

01 Kasım 2019 Cuma 06:49
'Cep telefonuyla fazla zaman geçiriyorsun' deyip eşinin boğazını kesti

Olay Konya'nın merkez Meram ilçesi Çomaklı mahallesi 17038 Sokak'ta meydana geldi.

2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti. Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.

Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada, Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.11.2019 15:09
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cep telefonuyla fazla zaman geçiriyorsun deyip eşinin boğazını kesti
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