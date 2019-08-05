Cem Yılmaz'dan 'Netflix' göndermesi

Instagram hesabından üst üste gelen zamların ardından sigara ve alkol kullandığı anların videosunu yayınlayan Cem Yılmaz, "Bu akşam Netflix'te 22.00 de 'Düşkünüm Sana" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın videosu başta takipçileri olmak üzere birçok ünlü isim tarafından yorum ve beğeni aldı.

Perşembe günü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına girdi.

RTÜK bundan sonra internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebilecek.

"İnternet üzerinden yapılan istismarı" önlemek amacıyla hazırlandığı söylenen yönetmeliğin, RTÜK'ün geçmiş kararları dikkate alındığında "internet dünyasında sansür uygulaması için gerekçe olarak kullanılacağı" uyarıları yapılıyor.

Yılmaz paylaşımına şu notu düştü:

- Bu akşam Netflix'te 22.00 de 'Düşkünüm Sana'.

Yılmaz'ın söz konusu gönderisi, çok sayıda sanatçı tarafından beğenildi.

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