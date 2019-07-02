cem tv nin yayını durduruldu

Uydu Haberleşme ve Kablo TV’de Türkiye’nin tek uydu operatörü olan Türksat, 1 Temmuz itibariyle Cem TV’nin yayınını durdurdu.

Yayın durdurmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem TV, medyada uygulanan ayrımcı uygulamalara maruz kaldıklarını açıkladı.

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