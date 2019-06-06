Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90346
ALTIN
248.173
DOLAR
5.8643
STERLIN
7.3398
EURO
6.5566

Çayırova'da tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çayırova'da tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:55
Çayırova'da tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler 3 saatte kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alev alev yanan bir fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç saatin ardından kontrol altına alındı. 

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir ev tekstil ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlere teslim olan fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı.

Çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
çayırova da tekstil fabrikasında yangın işçi hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...
Bodrum'da Açıkta Midye Satışı Durduruldu!
Bodrum'da Açıkta Midye Satışı Durduruldu!
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim