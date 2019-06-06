Çayırova'da tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler 3 saatte kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alev alev yanan bir fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç saatin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir ev tekstil ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlere teslim olan fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı.

Çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

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