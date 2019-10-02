Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103509
ALTIN
275.984
DOLAR
5.6953
STERLIN
7.0366
EURO
6.2373
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı: Banka yetkilileri bile şaşırdı

İnternetten beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.

Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı: Banka yetkilileri bile şaşırdı

İnternetten beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:45
Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı: Banka yetkilileri bile şaşırdı

25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu.

Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı. Noterdeki satış işlemlerinin ardından yeni aldığı otomobil ile İstanbul'a dönüş için hazırlanan Gözütok, yanında getirdiği OGS cihazını da otomobilinin ön camına yapıştırdı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.

TÜM KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ARAÇLA GEÇMİŞ GİBİ PARA KESİLDİ

Burada mobil bankacılık sistemini kullanarak araç ve OGS cihazı bilgilerini kontrol etmek isteyen Gözütok, İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yaptığı güzergâhlardaki tüm paralı otoyol ve köprü geçişlerinin kendi adına kayıtlı OGS cihazından ücretlendirildiğini görerek büyük şaşkınlık yaşadı.

OGS cihazının çantasında, çantasının ise yolculuk yaptığı otobüsün bagajında olduğunu söyleyen Gözütok, "Mobil bankacılığı kullanınca gördüm ki bir gün önce gece İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yapmak için bindiğim otobüsün geçtiği tüm güzergâhlardaki geçiş ücretleri benden kesilmiş. Hem cezalı geçiş olarak işlenmiş hem de daha sonra ücretli yol ve köprülerdeki tüm bedeller OGS cihazımdan çekilmiş. Toplam 373 lira para benden kesilmiş. Manisa'dan otomobili satın almadan geri dönmüş olsam 373 lira daha benden kesilecekti" dedi.

MAĞDUR EDİLDİM

İstanbul'a döndüğünde İstanbul - Manisa arasındaki ücretli otoyol ve köprü işletmeleri ile irtibat kurmaya çalıştığını söyleyen Gözütok; "Bu güzergahta ayrı ayrı 4-5 firmanın ücretlendirme yaptığını söylediler. Tek tek tüm bu firmalarla görüşülerek tarafıma bilgi verileceği söylendi. Biz dilekçelerimizi yazarak gerek bankaya gerekse ücretlendirmeyi yapan tüm firmalara müracaat ettik. Sonucu bekliyoruz. Zaten OGS cihazımdan çekilen paraları da bugün banka kredi kartımın son ödeme günü olması sebebiyle bankaya ödedim. Eğer mağduriyetim giderilmezse yargı yolunu kullanacağım" dedi.

BANKA YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

OGS cihazını satın aldığı bankaya da müracaat yaptığını söyleyen Gözütok, "Banka yetkilileri de şimdiye dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Hatta müşterilerini de bu konuda bundan sonra uyaracaklarını dile getirdiler" diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.10.2019 17:53
Anahtar Kelimeler:
çantadaki ogs otobüs yolculuğu pahalıya patladı banka yetkilileri bile şaşırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Af yasası için son dakika tarih verildi! 30 bin kişi tahliye edilecek! Genel af var mı, kimler yararlanacak?
Af yasası için son dakika tarih verildi! 30 bin kişi tahliye edilecek! Genel af var mı, kimler yararlanacak?
Türkçe kitabındaki heceleme hatasına veliler tepki gösterdi
Türkçe kitabındaki heceleme hatasına veliler tepki gösterdi
Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti'nde az kalsın araba çarpıyordu
Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti'nde az kalsın araba çarpıyordu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim