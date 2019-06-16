Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLIN
7.4010
EURO
6.5887
Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !
Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!
Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !
Suriyelilere Maaş Bağlandı mı ?
Bir dakika yüzünden YKS'ye giremedi

Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattında yapılan operasyonlarda PKK/YPG'ye ait canlı bomba yeleği ve 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Malzemeleri getiren kişilerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattında yapılan operasyonlarda PKK/YPG'ye ait canlı bomba yeleği ve 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Malzemeleri getiren kişilerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

16 Haziran 2019 Pazar 17:29
Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !

Suriye'deki çatışmalı bölgelerden yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında canlı bomba yeleği ve patlayıcılar olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir canlı bomba yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
canlı bomba yeleği patlayıcı ele geçirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!
Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!
Suriyelilere Maaş Bağlandı mı ?
Suriyelilere Maaş Bağlandı mı ?
Türkiye-ABD krizinin esas kaynağı S-400’ler mi?
Türkiye-ABD krizinin esas kaynağı S-400’ler mi?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim