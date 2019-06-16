Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattında yapılan operasyonlarda PKK/YPG'ye ait canlı bomba yeleği ve 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Malzemeleri getiren kişilerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.