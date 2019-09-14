Çankırı'da peş peşe 2 deprem! Başkentte sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇANKIRI VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi. İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, “Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.” dedi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

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