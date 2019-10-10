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Canan Kaftancıoğlu: İktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı iç politikaya malzeme yapması kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Ekim Ankara Gar saldırısının 4. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Canan Kaftancıoğlu: İktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı iç politikaya malzeme yapması kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Ekim Ankara Gar saldırısının 4. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:59
Canan Kaftancıoğlu: İktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı iç politikaya malzeme yapması kabul edilemez

Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yanlışta ısrar eden iktidar, tam da 10 Ekim’in yıl dönümünde iç güvenliğimize yönelik kendi elleriyle yarattıkları tehdit unsurlarına karşı jandarmalık yapma sözü vererek ülkemizi bir kez daha tehlikeli bir sürecin içine çekmiş durumda.

-Hiçbir terör örgütünün ülkemize yönelik içeriden ve dışarıdan tehdit oluşturması kabul edilemez. Ancak bugüne kadar Suriye ve terör konularında yapılan uyarıları dikkate almayan, Türkiye’yi emperyalizmin maşası ve şamar oğlanı durumuna düşüren iktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı iç politikaya malzeme yapması da kabul edilemez.

-Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür.

-Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır.

-Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.10.2019 22:02
Anahtar Kelimeler:
canan kaftancıoğlu iktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı politikaya malzeme yapması kabul edilemez
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