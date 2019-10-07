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Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı Sizi Bekliyor...

İlçedeki okullarda başarı gösteren öğrencileri ‘Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda yaz boyunca ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, bundan böyle Zeytinburnulu aileleri de misafir edecek.

Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı Sizi Bekliyor...

İlçedeki okullarda başarı gösteren öğrencileri ‘Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda yaz boyunca ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, bundan böyle Zeytinburnulu aileleri de misafir edecek.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:39
Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı Sizi Bekliyor...

Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan okullarda başarılı olan öğrencileri yaz tatili süresince, gruplar halinde Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli ailelerini ve dar gelirli aileleri de kampa misafir ediyordu. Yeni planlamada gezilere aile konseptini de ekleyen Zeytinburnu Belediyesi, artık Zeytinburnulu aileleri de Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda misafir edecek.

BAŞVURULAR ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ’NE YAPILACAK

Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı gezilerinden yararlanmak için anne, baba ve çocuklu bir aileye sahip olmak ve Zeytinburnu’nda ikamet etmek yeterli olacak.

Aileler; anne, baba ve çocuklar olacak şekilde geziye iştirak edebilecekler. Geziye katılım hakkı her aile için bir defa ile sınırlı tutulacak.

Başvuruların Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Giriş Katı’ndan alındığı Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı gezileri hakkında detaylı bilgilere ise, 444 1984 numaralı Çözüm Merkezi’nden ulaşılabiliyor.

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çanakkale doğa tarih kampı sizi bekliyor
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