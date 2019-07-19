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Camide Korkunç Olay!Çocuk Yoğun Bakımda İmam Gözaltında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Mahalle imamı ise gözaltına alındı.

Camide Korkunç Olay!Çocuk Yoğun Bakımda İmam Gözaltında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Mahalle imamı ise gözaltına alındı.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:42
Camide Korkunç Olay!Çocuk Yoğun Bakımda İmam Gözaltında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen S.C.K. (8) hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, imam gözaltına alındı.

Kadelli Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara Kuran öğreten imam Gazi G., yaramazlık yaptığı gerekçesi ile öğrencisi erkek çocuğu S.C.K.'yı dövdü. Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen küçük çocuk ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gazi G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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DHA

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camide korkunç olay çocuk yoğun bakımda imam gözaltında
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