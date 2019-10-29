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Cami deposundan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nı çaldılar

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İncirlik Camii'ne astığı Atatürk posterini kaldırması için uyarıldığını öne süren Cami Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, 29 Ekim'de ise başka bir olayla gündemde. Posterin ve Türk Bayrağı'nın cami deposundan çalındığını söyleyen Yılmaz, "Türk bayrağı ve Atatürk posteri asamayacağız. Allah’tan bulsunlar” dedi.

Cami deposundan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nı çaldılar

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İncirlik Camii'ne astığı Atatürk posterini kaldırması için uyarıldığını öne süren Cami Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, 29 Ekim'de ise başka bir olayla gündemde. Posterin ve Türk Bayrağı'nın cami deposundan çalındığını söyleyen Yılmaz, "Türk bayrağı ve Atatürk posteri asamayacağız. Allah’tan bulsunlar” dedi.

29 Ekim 2019 Salı 15:17
Cami deposundan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nı çaldılar

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, merkezdeki İncirlik Camii'ne, geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dev Türk Bayrağı ve Atatürk resmi asıldı. Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafın ardından İl Müftü Yardımcısı tarafından arandığını belirten İncirlik camii Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, kendisine 'Bayrak kalsın, o resim insin' dendiğini iddia etti. 

Kendisini arayan İl Müftü Yardımcısına tepki gösteren Yılmaz, "Bayram bitince kaldırırım. Ben her 30 Ağustos'ta bunu yapıyorum" diye cevap verdi. Ortahisar İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Subaş konuyu açıklığa kavuşturarak yalnızca posterin düzensiz göründüğünü ve düzeltilmesinin talep edildiğini açıklamıştı.

'Kimin aldığını bilmiyoruz'

Bu sene de Trabzon’da Yenimahalle İncirlik Camii'ne 30 Ağustos’ta asılan Türk Bayrağı ve Atatürk posteri, Cami Yaşatma Derneği'ne ait çay ocağının deposundan çalındı. Dernek Başkanı Ali Sait Yılmaz, “Bayrak ve posteri asmak için derneğin çay ocağının bulunduğu depoya girdim. Ancak her ikisi de koyduğum yerde yoktu. Kimin aldığını bilmiyoruz. Sonrasında Trabzon’da çeşitli kurumlarla iletişime geçtik ancak onlarda da bu büyüklükte bayrak ve poster olmadığını öğrendik. Bu bayram, Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterini asamayacağız. Allah’tan bulsunlar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cami deposundan atatürk posteri türk bayrağı çaldılar
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