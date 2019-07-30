çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar

Adana'da polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan iki şüphelinin terk ettiği hafif ticari araçta 3 koyun bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 80 HF 260 plakalı hafif ticariEkiplerin 'dur' ikazına rağmen araçla kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, içerisinde 3 koyun olan hafif ticari aracı aynı mahallede terk edilmiş halde buldu.

Araçta inceleme yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen koyunları sahibine teslim etmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

aracı durdurmak istedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA