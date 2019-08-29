'Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü öğrencilerin harçlığına haciz koydurdu' iddiası

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin Müdürü Necati Yener'in öğrencilerin banka hesaplarına, harçlıklarına haciz koydurduğunu öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı Yener’i 'sınıf basma' ve 'hakaret' gerekçeleriyle şikayet eden 6 öğrencinin başvurusu üzerine soruşturma izni vermiş, ancak asliye hukuk mahkemesi davayı bir Yargıtay kararına dayanarak usülden reddetmişti.

Yarkadaş'ın iddiasına göre Yener, karar davacılara henüz tebliğ edilmeden UYAP’tan aldığı 'çıktı' ile iki öğrencinin banka hesabına 'haciz' koydurdu, bankadaki 300 TL ise bloke edildi.

Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diğer öğrenciler ise evlerine haciz memuru gelecek olmasının tedirginliğini yaşıyor. Çünkü Okul Müdürü Necati Yener, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına göre öğrencilerden 2500 TL talep ediyor. Öğrencisinin harçlığına haciz koydurtan müdür ise aynı okulda kalmaya devam ediyor. Bunca sorun ve sıkıntıya rağmen, Necati Yener, hem de 4 yıllık görev süresini doldurmasına rağmen nasıl oluyor da yerinde kalabiliyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 1100 öğrencinin kaderini değiştirecek hamleyi bir an önce yapması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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