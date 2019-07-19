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ByLock kullandıkları iddia edilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı

Şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 68 kişiden 28'i yakalandı.

ByLock kullandıkları iddia edilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı

Şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 68 kişiden 28'i yakalandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:17
ByLock kullandıkları iddia edilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullananlara yönelik tespit çalışması sürüyor.

Söz konusu programı kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Operasyonda, şu ana kadar şüphelilerin 28'i gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in bulunduğu öğrenildi.

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