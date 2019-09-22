büyükerşen birebir atatürk büstünün hikayesini anlattı

Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken büstün nasıl yapıldığını anlattı.

Hakan Çelik'in (@hakanchelik) sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, (@Y_Buyukersen), Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken büstün hikayesini ilk kez CNN Türk'e anlattı https://t.co/M5ssqz6jJk pic.twitter.com/mlpZ9kPlOe — CNN TÜRK (@cnnturk) September 22, 2019

Büyükerşen şunları söyledi: "Benzemeler heykeli ya da büstü yapan sanatçının empresyonist, yani duygusal ve sanatsal anlayışı ve heykelini yaptığı model hakkındaki düşüncelerini ve duygularını da yansıtır. Onun için farklıdır algılar. Halbuki benimkiyse Mustafa Kemal'in yüz ölçüsünü birebir taşıyor. Benim bir şansım oldu. Mustafa Kemal'in vefatından sonra kimin aklına geldiyse yüzünün maskını almışlar.

Biliyorsunuz vefat edenlere çene bağı yapılır adetlerimize, usullerimize göre. Hastalık sırasında ağzındaki protezleri de almışlar. Dişleri tabii protezsiz vaziyette, gözleri kapalıydı. Maskı balmumu olarak alınmış bir de, çok enteresan. Nasıl yapıldığını bilemiyorum ama tahmin ediyorum sadece. Çankaya Köşkü'nde kütüphanede büyük bir çelik kasanın içerisindeki büyük bir kadife kutuda muhafaza ediliyordu. Hâlâ orada mı bilmiyorum. Rahmetli Kenan Evren'den izin alınmak suretiyle bana açtılar. Birebir ben de onun kopyasını aldığım için Mustafa Kemal'in yüz ölçüleri birebir ölçüdür. Yalnız ağzından protezleri alındığı için çene biraz daha basık ve kapalıdır. Çene protez ölçülerini de almak suretiyle biraz düzelterek yaptık."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA