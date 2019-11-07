Büyük Veri, Veri Üreten Bir Kuruluşu Verinin Gücünü Kullanan Bir Kuruluşa Nasıl Dönüştürür

Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin veriyi analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarmalarına yardımcı olan Hitachi Vantara ve IDC iş birliği ile24 Ekim tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen “Veri Yoluyla İş Değerine Giden Yolların Hızlandırması – Türkiye’deki Gerçeklerden Eğilimlere” başlıklı zirvede büyük veri masaya yatırıldı.

Büyük Verinin gücüyle iş süreçlerinin nasıl daha verimli hale getirilebileceği, tüm dünyada ve Türkiye’de miktarı her geçen gün artarak devasa boyutlara gelen verilerin nasıl işleneceği, yapılması gereken yatırımlar ve eğilimlerin katılımcılarla paylaşıldığı etkinlik büyük verinin önemini tekrar gözler önüne serdi. IDC’nin yaptığı en son araştırma, hem Türkiye’de hem de tüm dünyada Büyük Verinin önemini kavrayan şirketlerin sayısının her geçen arttığını gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de Büyük Veri ve Analitik alanında yapılan yatırımların miktarı 247 milyon dolara ulaştı. Pazarın 2023 yılına kadar yıllık yüzde 16 oranında büyüyerek 520 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Büyük Veriye yönelik çözümlere ihtiyaç artıyor

Etkinlikte konuşan Hitachi Vantara Dijital Çözümler Satış ve İş Geliştirme Müdürü İsmail Cingil, "Hitachi Vantara ile Veri Üreten Bir Kuruluştan Verinin Gücünü Kullanan Bir Kuruluşa Dönüş" başlıklı konuşmasında şirketlerin Büyük Veriyi büyük bir rekabet avantajına dönüştürmenin yolları ile ilgili çeşitli ipuçlarını katılımcılarla paylaştı ve şöyle konuştu: “Yakın gelecekte veriye hakim olan kurumlar rekabette ön planda olacaklar. Veriyi kontrol altına almanın yolu ise, ‘Doğru verinin, doğru zamanda, doğru yerde’ bulunduğundan emin olmaktan geçiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için de şirketler artık veri yönetim süreçlerini DataOps bakış açısıyla ele alıyorlar.”

Veri analizi otomasyonu, nesnelerin interneti (IoT), hizmet olarak veri, bellek içi bilişim, verilerin güvenliği ve akıllı şehirler gibi veri analitiği alanındaki en son eğilimleri katılımcılara aktaran Digital Çözümler EMEA Mühendislik Direktörü Tanveer Rather, “Veri farklı sektörlerde farklı formlarla karşımıza çıkıyor. Üretim sektöründe nesnelerin internetinden alınan verilerle kestirimci analizler yapılırken, finans sektöründe yasal düzenlemelerin artması ile birlikte tüm arşiv verilerinin sorgulanabildiği akıllı sistemler devreye alınıyor. Kamusal alanda ise verinin kullanımı vergi denetiminin şeffaflaştırılması amacıyla Vatandaş 360 yaklaşımı şeklinde karşımıza çıkıyor” dedi.

Digital Çözümler SEMEA Direktörü Oylum Tağmaç ise endüstriyel alanda kullanılan nesnelerin interneti cihazlarıyla üretilen verilerin de eklenmesiyle birlikte şirketlerin üretilen verilerin miktarının her geçen gün arttığını ve bu verilerin etkin bir şekilde işlenmesi ve yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tağmaç, “En büyük zaman ve efor verinin hazırlanması aşamasında harcanıyor ve hızlı cevaplanması gereken sorular maalesef zamanında yanıtlanamadığı için fırsatların yakalanması veya riskin önlenmesi zorlaşıyor. Artık gelişmiş ülkelerde CDO (Chief Data Officer) rolleri giderek artıyor ve veri hazırlama sürecinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi öncelikli olarak ele alınan konular arasında yer alıyor” dedi.

IDC Türkiye ile birlikte böyle bir etkinlik düzenleyerek Büyük Veri alanındaki en son gelişmeleri, eğilimleri ve yenilikleri aktarmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez “IDC’nin en son raporuna göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’i önümüzdeki iki yıl içinde Büyük Veri çözümlerine ayrılan bütçenin artacağını öngörüyor. Bu, Türkiye’deki işletmelerin Büyük Verinin önemini kavramaya başladıklarının en büyük göstergesi. Büyük Veri ve Veri Analitiği alanında sınıfının en iyisi ürün ve çözümlerimizle bu yolculuklarında işletmelerin en büyük yardımcısı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hitachi Vantara hakkında

Hitachi Ltd.’nin bir iştiraki olan Hitachi Vantara, veri odaklı liderlere, akıllıca yapacakları inovasyonlar yoluyla iş faaliyetleri ve toplum için önemli sonuçlara ulaşabilmelerini sağlamak üzere, verilerinin sunduğu değeri bulup kullanmaları konusunda yardımcı oluyor. Müşteri deneyimlerini iyileştirmeleri, yeni gelir akışları geliştirmeleri ve giderlerini kısmaları yolunda şirketlere yardımcı olan veri yönetimi çözümleri sunmak üzere; teknolojiyi, fikri hakları ve endüstri bilgimizi bir araya getiriyoruz. Derin bilişim teknolojileri (BT), operasyonel teknolojiler (OT) ve alan uzmanlığını bir araya getirerek inovasyon avantajınızı üst seviyelere çıkaran tek şirket Hitachi Vantara’dır. Veriyi kullanarak anlamlı sonuçlar elde etmek üzere dünyanın dört bir yanından kuruluşlarla çalışıyoruz. Bizi www.HitachiVantara.com adresinde ziyaret edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA