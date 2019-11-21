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Bursa’da baltalı kapıcı-yönetici kavgası: 1 polis yaralı

Bursa’da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı. Kavgada bir polis memuru bıçak ve balta ile yaralandı.

Bursa’da baltalı kapıcı-yönetici kavgası: 1 polis yaralı

Bursa’da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı. Kavgada bir polis memuru bıçak ve balta ile yaralandı.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:06
Bursa’da baltalı kapıcı-yönetici kavgası: 1 polis yaralı
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Akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Erikli mahallesinde bulunan 15 katlı apartmanın yönetim toplantısında, apartman yöneticisi ile kapıcısı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kapıcı N.A. ve oğlu olduğu öğrenilen Y.E.A., babasıyla birlikte eline aldıkları bıçak ve baltayla, yöneticiye saldırdı.

Kavgayı ayırmak için araya giren apartman sakini ve polis memuru Faruk B., N.A. ile Y.E.A., tarafından bıçak ve baltayla yaralandı.

Polis memuru Faruk B.’nin aldığı balta ve bıçak darbeleriyle karnında, yüzünde ve bacağında kesikler oluştu.

Faruk B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli N.A. ile oğlu Y.E.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
PolisKavgaBaltaYöneticiKapıcıApartmanBursa
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