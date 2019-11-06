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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa’da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa’da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 07:14
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında bulunan makinelerin patlaması sonucunda yangın çıktı.

İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları kurtarmak için seferber oldu.

Ekipler yaklaşık 1 saatin sonunda fabrikadaki yangını kontrol altına aldı.

Fabrika kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 işçi evlerine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
YangınFabrikaTekstilOsmangaziBursa
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