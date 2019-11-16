Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.928
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4137
EURO
6.3404
Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!

Bursa'da korkutan deprem! Gece yarısı sallandı...

Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Deprem 5 kilometre derinlikte oldu.

Bursa'da korkutan deprem! Gece yarısı sallandı...

Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Deprem 5 kilometre derinlikte oldu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:04
Bursa'da korkutan deprem! Gece yarısı sallandı...

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu. Gece gece 3:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bursa da korkutan deprem gece yarısı sallandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca Sürücü Artık Bu Testi Yaptırmak Zorunda! Yapmayana 1168 TL Ceza Var!
Milyonlarca Sürücü Artık Bu Testi Yaptırmak Zorunda! Yapmayana 1168 TL Ceza Var!
Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Siyanürle intihar eden babanın mesajı ortaya çıktı! Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim!
Siyanürle intihar eden babanın mesajı ortaya çıktı! Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim