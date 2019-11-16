Bursa'da korkutan deprem! Gece yarısı sallandı...

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu. Gece gece 3:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 16, 2019
OSMANGAZI (BURSA) https://t.co/7hfIFT3S4W
16.11.2019, 03:28:28 TSİ
Büyüklük: 3.0,
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 16, 2019
OSMANGAZI (BURSA) https://t.co/mPybswvEJQ
16.11.2019, 03:28:27 TSİ
Büyüklük: 3.0,
Derinlik: 1.8 km#Kandilli
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