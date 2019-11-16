Bursa'da korkutan deprem! Gece yarısı sallandı...

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu. Gece gece 3:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.

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