Bursa'da kadın cinayeti: Evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

İHA'nın aktardığı habere göre olay Gemlik'in Kumla mahallesinde meydana geldi.

48 yaşındaki Tülin Beygirci çalıştığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları merak ederek kendisini aradı. Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi.

Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eve giren Asayiş Büro ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Maktulenin sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi.

Onlarca bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybeden Beygirci'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, konu ile alakalı soruşturma başlatırken, çevrede bulunan kameraları da inceledi. Bina çevresi ve ara sokaklar didik didik aranırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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