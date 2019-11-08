Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Fatih mahallesindeki camide akşam namazını kılan cemaat ve cami görevlileri, elinde musluklarla cami avlusundan çıkan bir kişiyi fark etti.

İsminin Ayhan B. olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı, olay yerinden kaçtı. Ayhan B'nin peşinden koşan cami cemaati ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi cami yakınındaki zeytinlik alanda yakaladı.

Üzerinden kesici alet de çıkan zanlı, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin, hırsızlık sebebiyle çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Ayhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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