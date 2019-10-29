Bursa'da 26 kişiye IŞİD gözaltısı!

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bazı kişilerin terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

12'si Suriye uyruklu

Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 12'si Suriye uyruklu 26 zanlıyı yakaladı.

Suriye uyrukluların sınır dışı işlemleri için Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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