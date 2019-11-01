Büro Memur-Sen üyesi Meclis çalışanları: Emekli olunca çocuklarımız işe alınsın

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre en çok Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışanı üyeye sahip Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, Meclis yönetimiyle toplantı yaptı.

Çalışanlar toplantıda, emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınmasını istedi.

Büro Memur-Sen Ankara 15 No’lu (TBMM) Şube Başkanı Özgür Yaydemir, daha önce İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek’in başkanlıklarında bu yöntemin uygulandığını söyledi.

Yaydemir, “Çocukların işe alınması yanlış düşünülebilir. KPSS’de başarılı olan personel çocukları tercih edilebilir. Sonuçta çalışanların böyle bir talebi var” dedi.

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