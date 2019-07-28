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Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e Destek Geldi!

Sunucusu olduğu TV programında, "Fasulye pahalıysa yemeyin, daha ucuz bir şey yiyin" sözleriyle tepki çeken Seray Sever'e AK Partili Burhan Kuzu sahip çıktı.

Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e Destek Geldi!

Sunucusu olduğu TV programında, "Fasulye pahalıysa yemeyin, daha ucuz bir şey yiyin" sözleriyle tepki çeken Seray Sever'e AK Partili Burhan Kuzu sahip çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:19
Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e Destek Geldi!

Gel Yazın Konuşalım programında oyuncu ve sunucu Seray Sever geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sever "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!" demişti.

Tepki çeken bu açıklamanın ardından Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı.

Kuzu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? Hoşunuza giden şeyler söyleyince kahraman olacak, hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğinde ise hakaret edeceksiniz. Böyle demokratlık ve bağnazlık olur mu? Çok yazık; tam bir yobazlık!!!" dedi.

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Son Güncelleme: 28.07.2019 15:34
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burhan kuzu dan seray sever e destek geldi
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