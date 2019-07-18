Bunun adı kaza değil katliam! 15 ölü, 27 yaralı var...

Van'ın Özalp ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 15 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Van'da kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Sığınmacıları taşıyan minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi.

Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

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