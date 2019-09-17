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Bunun adı canilik! Öldürüp yön levhasına astılar

Konya'da yol kenarındaki direğe asılı ölü sansar fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bunun adı canilik! Öldürüp yön levhasına astılar

Konya'da yol kenarındaki direğe asılı ölü sansar fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

17 Eylül 2019 Salı 15:39
Bunun adı canilik! Öldürüp yön levhasına astılar

Alınan bilgiye göre, ölü kaya sansarının, merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki yön levhasının direğine boynu ve ayaklarından bağlandığını gören vatandaşlar, çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Duruma tepki gösteren birçok vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, sansarı bulunduğu yerden aldıktan sonra, MOBESE görüntülerinin incelenmesi ve olayın faillerinin bulunması için emniyete başvurdu.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.  Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, Anadolu Ajansı (AA)  muhabirine yaptığı açıklamada, olayın çok üzücü olduğunu söyledi.

Hayvanlara karşı şiddetin eğitimsizlikten kaynaklandığını belirten Sürmeli, "Çocukları 4 yaşında alıp 8 yaşına kadar eğitmezsek ne ceza verilirse verilsin hayvanlara karşı uygulanan şiddetin önüne geçilemez" dedi.

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