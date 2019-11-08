Bülent Arınç'a zor soru: ''Evinize temizliğe gelen şube müdürü kim?''

KHK'lılarla ilgili sözlerinin ardından AK Parti'lilerin hedefi haline gelen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te yayınlanan, Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğündeki "Nedir Ne Değildir?" programında gazeteci Nedir Şener ile tartışma yaşadı.

Şener'in, Arınç'a yönelttiği "Evinize temizliğe gelen daire başkanı kim? Pompacılık yaptığını belirttiğiniz Danıştay eski üyesi kim?" şeklindeki sorular üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

Nedim Şener ile Bülent Arınç arasında geçen diyalog şöyle:

NEDİM ŞENER: Ben pompacılık yapan Danıştay üyesiyle, evinize temizliğe gelen şube müdür kimdir? Onların isimlerini ya siz bize iletin, ya da onları OHAL komisyonuna verin. 'KHK faciadır' diye bu duygusal yaklaşımdan vazgeçin. Bu pompacı Danıştay üyesi kimdir, evinize temizliğe gelen şube müdürü kimdir?

ARINÇ: Nedim Bey, KHK faciadır demiştim ama senin konuşman da tam bir facia. Orada, burada çalışan insanların isimlerini soruyorsun. Bu dünyada görülmüş bir şey mi? Siz diyorsunuz ki hayır mağdur olan yoktur.

ŞENER: Bu isimlerle bu kadar yakınsınız. Tıpkı bizim yaptığımız gibi OHAL Komisyonu'na ulaştırıp çözmek varken bu tür yorumlara sebebiyet yaptınız. Günleriniz üzülmekle geçiyor, o zaman bize verin

ARINÇ: Senin görevin değil, benim de görevim değil.

ŞENER:Olur mu öyle şey.

ARINÇ: İş bulup çalışamıyorlar, sıkıntı çekiyorlar. İsmini verecek değilim, arayıp bulursunuz.

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