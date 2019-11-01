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Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum

Otobüste İranlı turistin unuttuğu ve içerisinde 30 bin liralık dövizin bulunduğu cüzdanı sahibine teslim eden şoför Barış Özer, bu sefer de özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı buldu. Şoför, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan ‘salak’ yorumları sonrası, arama motoru Google’a ‘salak şoför’ yazılınca kendisinin çıkmasına üzüldüğünü söyledi

Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum

Otobüste İranlı turistin unuttuğu ve içerisinde 30 bin liralık dövizin bulunduğu cüzdanı sahibine teslim eden şoför Barış Özer, bu sefer de özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı buldu. Şoför, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan ‘salak’ yorumları sonrası, arama motoru Google’a ‘salak şoför’ yazılınca kendisinin çıkmasına üzüldüğünü söyledi

01 Kasım 2019 Cuma 13:56
Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum

Antalya’da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içerisinde 30 bin lirayı aşkın döviz bulunan cüzdanı bulup sahibine teslim eden şoför Barış Özer, bu sefer de özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı bulup sahibine teslim etti.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre güvenlik görevlisinin kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekti:

Karısını unutan bile denk geldi. Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. ‘Ne oldu amca’ deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz."

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Yapılan yorumlardan dolayı Google’a ‘Salak şoför’ yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
GoogleAntalyaİranlı bir turistBarış ÖzerSalak şoförKarısını Unuta
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