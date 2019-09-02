Bugünden itibaren geçerli! O ülkeye artık vizesiz seyahat edilebilecek

Azerbaycan ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün başladı.

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019'dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıklamıştı.

İŞTE VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER

Andorra: 90 gün vizesiz.

Antigua ve Barbuda: 180 gün vizesiz.

Kolombiya: 90 gün vizesiz.

Arjantin: 90 gün vizesiz.

Arnavutluk: 90 gün vizesiz.

Kosova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Bahamalar: 90 gün vizesiz.

Bahreyn: 15 gün vizesiz. (Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.)

Komor Adaları: 90 gün vizesiz.

Barbados: 90 gün vizesiz.

Belarus: 30 gün vizesiz.

Kosta Rika: 30 gün vizesiz.

Belize: 90 gün vizesiz.

Bhutan: Turla mümkün kılıyor.

Kuveyt: 90 gün vizesiz. Kapıda vize uygulaması var.

Birleşik Arap Emirlikleri: 29 gün vizesiz.(Online vize uygulaması var.)

Bolivya: 90 gün vizesiz.

Lübnan: 90 gün vizesiz.

Bosna-Hersek: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Botsvana: 90 gün vizesiz.

Madagaskar: 30 gün vizesiz. Kapıda vize uygulaması var.

Brezilya: 90 gün vizesiz.

Britanya Virjin Adaları: 30 gün vizesiz.

Makau: 30 gün vizesiz.

Brunei: 30 gün vizesiz.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları): Kapıda vize alınabiliyor.

Kuzey Makedonya: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Cibuti: 90 gün vizesiz. (Kapıda vize uygulaması var.)

Cook Adaları: 180 gün vizesiz

Maldivler: 30 gün vizesiz.

Doğu Timor: 30 gün vizesiz. (Kara sınır kapılarından 90 gün) (Kapıda vize uygulaması var.)

Dominika: 21 gün vizesiz.

Malezya: 90 gün vizesiz.

Dominik Cumhuriyeti: 30 gün vizesiz.(Ülkeye giriş formu uygulaması var.)

Ekvador: 90 gün vizesiz.

Mauritius: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

El Salvador: 90 gün vizesiz.

Endonezya: 30 gün vizesiz. (Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.)

Meksika: 180 gün vizesiz. Online vize uygulaması var.

Filipinler: 30 gün vizesiz.(Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.)

Filistin: 30 gün vizesiz.

Monaco: 90 gün vizesiz.

Guatemala:90 gün vizesiz.

Güney Afrika: 30 gün vizesiz.

Mozambik: 30 gün vizesiz.Kapıda vize uygulaması var.

Güney Kore: 90 gün vizesiz.

Gürcistan: 1 yıl vizesiz. (Kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.)

Myanmar (Burma): 28 gün vizesiz. Online vize uygulaması var.

Haiti: Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.

Honduras: 90 gün vizesiz.

Nepal: 90 gün vizesiz. Kapıda vize uygulaması var.

Hong Kong: 90 gün vizesiz.

Irak: 10 gün vizesiz.(Kapıda vize uygulaması var.)

Nikaragua: 90 gün vizesiz.

İran: 90 gün vizesiz.

Jamaika: 90 gün vizesiz.

Niue: 30 gün vizesiz.

Japonya: 90 gün vizesiz.

Kamboçya: 30 gün vizesiz. (Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.)

Özbekistan: 30 gün vizesiz.

Karadağ: 90 gün vizesiz.

Katar: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.(Kapıda vize uygulaması var.)

Kazakistan: 30 gün vizesiz.

Kenya: Tek girişlik uygulaması var. (Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.)

Palau: 30 gün vizesiz.

Pakistan: Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Kırgızistan: 30 gün vizesiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 30 gün vizesiz.(Kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.)

Panama: 180 gün vizesiz.

Kırgızistan: 30 gün vizesiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 30 gün vizesiz.(Kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.)

Panama: 180 gün vizesiz.

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Saint Lucia: 42 gün vizesiz.

Saint Vincent ve Grenadinler: 30 gün vizesiz.

Samoa: 60 gün vizesiz.

San Marino: İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

Sao Tome ve Principe:15 gün vizesiz.

Senegal: 90 gün vizesiz.

Seyşeller: 90 gün vizesiz.

Sırbistan: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Singapur: 30 gün vizesiz.

Solomon Adaları: 90 gün vizesiz.

Sri Lanka: Online vize uygulaması var. 30 gün vizesiz.

Sudan: Kapıda vize uygulaması var.30 gün vizesiz.

Svaziland: 30 gün vizesiz.

Şili: 90 gün vizesiz.

Tacikistan: Tacikistan E-vize sitesi üzerinden yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Tanzanya: Kapıda vize uygulaması var. 90 gün vize veriyor.

Tayland: 30 gün vizesiz.

Tayvan: Kapıda vize uygulaması var.30 gün vizesiz.

Togo: Kapıda vize uygulaması var.

Tonga: 31 gün vizesiz.

Trinidad ve Tobago: 90 gün vizesiz.

Tunus: 90 gün vizesiz.

Turks ve Caicos Adaları: 90 gün vizesiz.

Tuvalu: 30 gün vizesiz.

Uganda: Kapıda vize uygulaması var.90 günlük vize alınıyor.

Ukrayna: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Umman: Turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor.

Uruguay: 90 gün vizesiz.

Ürdün: 90 gün vizesiz.

Vanuatu: 30 gün vizesiz.

Vatikan: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Venezuela: 90 gün vizesiz.

Zambiya: Kapıda vize uygulaması var. 30 günlük olarak alınabiliyor.

Zimbabve: Kapıda vize uygulaması var. 30 günlük olarak alınabiliyor.

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