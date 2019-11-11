Budget’tan Araç Kiralamada Vodafone Red’lilere Özel Yüzde 40 İndirim Avantajı

Budget’ın Vodafone RED’liler için özel hazırladığı kampanya ekonomik segmentten premium segmente kadar tüm araç gruplarından en yeni araç marka ve modelleri kapsıyor. Budget, Vodafone RED’lilere özel hazırladığı kampanya ile müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşıyor. Avantajdan yararlanmak için Vodafone RED kullanıcılarının “Vodafone Yanımda” uygulamasına giriş yaparak şifrelerini almaları yeterli oluyor. Ayrıca Budget Kart ile 10 gün kiralama için 1 gün ücretsiz kiralama avantajını da takip edebilirler.

Vodafone RED’liler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra 444 4 722 numaralı Rezervasyon Merkezi aracılığı ile de hizmet alabiliyor.

Budget, Türkiye geneline yayılmış toplam 55 havalimanı ve şehir ofisinde sunduğu avantajlı hizmetler ve cazip kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

Budget hakkında Türkiye’de Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Budget, yurt genelindeki 55 havalimanı ve şehir ofisleri, yurt dışında Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyetini sürdürüyor. Türkiye’nin en dinamik araç kiralama şirketi olma özelliğini taşıyan Budget, ofislerinin yanı sıra www.budget.com.tr internet adresi ve 444 4 722 numaralı Rezervasyon Merkezi/WhatsApp hesabı aracılığı ile müşterilerine hizmet veriyor.

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