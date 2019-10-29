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Bu Yönteme Dikkat! Bir Tık'la 18 Bin TL Kaybetti...

Mersin'de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, yaklaşık 18 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bu Yönteme Dikkat! Bir Tık'la 18 Bin TL Kaybetti...

Mersin'de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, yaklaşık 18 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

29 Ekim 2019 Salı 14:06
Bu Yönteme Dikkat! Bir Tık'la 18 Bin TL Kaybetti...

Mersin’de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de yaşayan H.Ş., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. Polisteki ifadesinde, internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş.’nin banka bilgilerinin ’phishing’ yöntemiyle ele geçirilerek hesabından 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi çekildiğini, paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin’deki ATM’lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi. Yapılan fiziki takip ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısları belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına almak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.E., A.K., A.Y., H.D. ve R.A. gözaltına alındı. Şahısların H.Ş.’in banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, 3’üncü şahısların hesaplarına havale ederek ATM’lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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