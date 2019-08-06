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Bu soruyu çözene 550 bin TL ödenecek !

100 bin dolar ödüllü bir matematik sorusuna çözüm arayan Amazon Web Services, böylece Ethereum için Proof-of-Stake’e geçişin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bu soruyu çözene 550 bin TL ödenecek !

100 bin dolar ödüllü bir matematik sorusuna çözüm arayan Amazon Web Services, böylece Ethereum için Proof-of-Stake’e geçişin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 22:35
Bu soruyu çözene 550 bin TL ödenecek !

Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdir.

KATKIDA BULUNANLAR ARASINDA ÖDÜL PAYLAŞTIRILACAK

Kripto para teknolojilerinin ve blockchainin önündeki en büyük engellerden biri, bu paraların çok ciddi şekilde kaynak tüketmesidir. Bu sistemi değiştirmek için Amazon Web Services (AWS), 100 bin dolar ödüllü bir soru paylaştı. Sorunun çözümüne katkıda bulunanlar arasında bu ödül paylaştırılacak. Yani algoritmanız ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar büyük pay alacaksınız.

Soru ise şu şekilde: X 1024-bit girdi olmak üzere, h=x^(2^t) mod N işleminin 'Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonunu' en hızlı şekilde hesaplayınız.

t=2^30

N=1240666956841247413987989274048144327446984271257356841281318550649
768953373091389100150712146576743094431494074574934345790638408412203
345551601250163310409336906745695712173376302391915172057213101976083
872398463643608502208967729649785696832294492668199034141170580301065
28073928633017118689826625594484331

Sorunun ilişikli olduğu kavram olan VDF’ler (Verifiable Delay Functions/ Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonları), AWS’ye göre kripto fonksiyonlarının temel yapı taşları durumunda bulunuyor.

BU SAYILARIN ASLINDA BİR MANTIĞI VAR

Bu sistemin bir defa kurulduğunda PoS (proof of stake) sistemindeki çekinceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu sistemler pseudorandom, yani sözde rastgele sayılar oluşturuyor. Biz anlamasak da bu sayıların aslında bir mantığı var.

TOPLAM TÜKETİMİ AZALTACAK

AWS’den Tim Boeckmann, Ethereum’un yılda 850 megawatt enerji tüketerek yeni sayfalar oluşturduğunu, bunun da yıllık 460 milyon dolara mal olduğunu söylüyor. VDFler ile birlikte Ethereum, gerekli olan elektrik tüketimini 0.13 milyon dolara indirebilecek, toplam tüketimi de 0,25 megawatta indirecek.

KOLAY BİR İŞLEM DEĞİL

Ethereum geliştiricileri bir süredir bu kripto parayı PoW (Proof of Work, tıpkı Bitcoin örneğindeki gibi paraların işlem yapılarak üretildiği sistem) yönteminden PoS yöntemine geçirmeyi amaçlıyordu. Bu işlem hiç de kolay değil. Eleştirmenler bu fikre karşı sert ifadeler kullanırken, bazı analistler ise bu yöntemin işe yaramayacağını söylüyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM

AWS’nin ise yanında Ethereum foundation ve Protocol Labs gibi girişimler ile PoS’a karşı olan çekinceleri ve güvensizliği ortadan kaldırmaya çalışması ise normal. Ethereum Foundation’dan Justin Drake ise bu yöntemin daha önce denenmediğini ancak blockchainde işbirliğini ilerletme konusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

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bu soruyu çözene bin tl ödenecek
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