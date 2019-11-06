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Bu da seri kedi katili! Bir kent bu vahşeti konuşuyor!

Bolu'da, 28 Ekim'den itibaren 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Kenti ayağa kaldıran olayın ardından kediler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi.

Bu da seri kedi katili! Bir kent bu vahşeti konuşuyor!

Bolu'da, 28 Ekim'den itibaren 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Kenti ayağa kaldıran olayın ardından kediler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:49
Bu da seri kedi katili! Bir kent bu vahşeti konuşuyor!

Bolu'da, 28 Ekim'den itibaren 6 kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması kentte büyük tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili adli soruşturma sürerken, 6 kedi Bolu Belediyesi tarafından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Kentte yaşayanların çoğunluğu ise kedilerin ayaklarının kesildiğini düşünüyor.

Bolu'da 28 Ekim tarihinden itibaren Borazanlar, Alpagut, Kılıçarslan ve Beşkavaklar mahallelerinde 6 kedi, ayakları kopmuş şekilde bulundu. Belirli aralıklarla bulunan kediler, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Dün son olarak sabah saatlerinde Kılıçarslan köyünde, akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde yine ayakları kopmuş kedi ölüsü bulundu.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bulunan toplam 6 kedinin ölüsü üzerinde ilk inceleme yapıldı. İncelemelerde kedilerin kesin ölüm nedeni bulunamadı. Bu nedenle kediler Ankara'da bulunan özel bir araştırma merkezine gönderildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI 2 KEDİYLE İLGİLİ 'KÖPEK SALDIRISI' DEMİŞTİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 28 Ekim Alpagut Mahallesi'nde 2 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde ölü bulunan kedilerin son olarak köpekler tarafından kovalandığının görüldüğü belirtilmişti. Savcılık, 2 kedinin ölümüyle ilgili, olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği kanısına varıldığını açıklamıştı.

KENTTE 'ÖLÜMLER İNSAN KAYNAKLI' GÖRÜŞÜ HAKİM
Bolu'da yaşayanlar, bulunan kedilerin vücutlarının başka bölgelerinde yara izi olmaması ve yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın insan eliyle gerçekleştiğini düşünüyor. Birçok kişi, kedilerin yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyor.

BÖLGELERDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI TARANIYOR
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şehrin kuzeyinde bulunan birbirine yakın mahallelerde kedilerin köpek kaynaklı mı yoksa insan kaynaklı mı öldüğünü belirlemek için araştırmasını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor.

BOLU BELEDİYESİ: AYAKLARIN NASIL KOPTUĞUYLA İLGİLİ ŞÜPHELER VAR
Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, kedilerin nasıl öldürüldüğü konusunda şüpheler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Ne yazık ki 6 kedimizin ayakları kopmuş bir şekilde bulundu. Şehrimizin belirli bölgesinde özellikle kuzey kısmındaki birbirine yakın mahallelerde meydana geldi bu olaylar. Bunun sebebiyle ilgili yani insan tarafından mı yapıldı, yoksa başka bir sebepten dolayı mı ayakları koptu, nasıl bir kopma şekli oluştu bununla ilgili Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bir çalışma yaptık ama bu konuyla ilgili de daha bilimsel anlamda bir çalışma yapılmasıyla ilgili nekropsi (hayvanlara uygulanan otopsi) çalışması yaptırmak istiyoruz. 6 kediyi Ankara'ya gönderdik. Orada bu konuyla ilgili araştırma yapılacak. Birkaç gün içerisinde açıklama gelecek. Bunu kamuoyunda paylaşacağız. Bu kediler nasıl ayakları kesilmiş, nasıl kopartılmış bununla ilgili yapılan testlerden sonra ortaya çıkacak. Ayakların nasıl koptuğuyla ilgili şüpheler var. Bu şüpheleri gidermek amacıyla biz böyle bir yönteme başvurduk. Çünkü sadece şehrimizin kuzey bölgesindeki mahallelerde meydana geliyor bu olaylar. Bu konuyla ilgili biz de sonucu bekliyoruz. Zaten adli soruşturma da sürüyor."

FAİL BULUNURSA BELEDİYE KEDİ BAŞI 20 BİN TL CEZA KESECEK
Özdemir, "Belediyenin de hayvanlara şiddet konusunda yaptırımı olduğunu hatırlatarak, "Biz nasıl yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını tespit edersek yaptırım uygulayabiliyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde belediye meclisinde alınan kararla hayvanları öldürenlere 20 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:DHA

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