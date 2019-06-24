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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Uyarı geldi

Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Uyarı geldi

Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:26
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 İLE SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl'de sıcaklıkların bugünden itibaren artacağını bildirerek, özellikle kronik hastalığı olanların güneş ışınlarına maruz kalmamasını istedi. 

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Adıyaman'da az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1 ile 3 derece artması beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi. 

Sıcaklık konusunda uyarıda da bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir."

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