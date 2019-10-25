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Boydak Holding'in adı değişti: Erciyes Anadolu Holding

TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket bundan sonra yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.

Boydak Holding'in adı değişti: Erciyes Anadolu Holding

TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket bundan sonra yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.

25 Ekim 2019 Cuma 11:06
Boydak Holding'in adı değişti: Erciyes Anadolu Holding

Kayseri'de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi mobilya markalarını bünyesinde bulunduran ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyum atanarak TMSF kontrolüne geçen Boydak Holding'in adı Erciyes Anadolu Holding olarak değişti.

Ayrıntılar geliyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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