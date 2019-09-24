Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102047
ALTIN
278.333
DOLAR
5.6828
STERLIN
7.0948
EURO
6.2549
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat

İstanbul'da geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Merve T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.T'nin. kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi. Merve T. davanın ardından yaptığı açıklamada, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat

İstanbul'da geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Merve T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.T'nin. kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi. Merve T. davanın ardından yaptığı açıklamada, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 15:02
Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat

Boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.T. ve müşteki Merve T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Merve T. şikâyetinin devam ettiğini belirterek, "Aylarca sığınma evinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, 'Cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Sanık E.T., “Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T.’nin 'Eşe karşı cinsel saldırı' suçunu işlediği yönünde mahkûmiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İddianamede E.T.’nin cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

'SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Davanın ardından açıklama yapan Merve T., her geçen gün kadına  karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız" dedi.

Karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağını ve hakkını aramaya devam edeceğini söyleyen Merve T., "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme 'şüphe var' demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz." diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı
AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı
Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Şehit astsubaya veda! Binlerce kişi uğurladı
Şehit astsubaya veda! Binlerce kişi uğurladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim