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'Boşandığım zaman mutluluktan uçacağım' demişti: Şiddet gören kadınlar için pankart açıp paraşütle atladı

Bursa’da kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği eşinden boşanan iki çocuk annesi Meryem Karaş, bunu, paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile kadınlara yönelik şiddete de tepki gösterdi.

'Boşandığım zaman mutluluktan uçacağım' demişti: Şiddet gören kadınlar için pankart açıp paraşütle atladı

Bursa’da kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği eşinden boşanan iki çocuk annesi Meryem Karaş, bunu, paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile kadınlara yönelik şiddete de tepki gösterdi.

13 Ekim 2019 Pazar 16:27
'Boşandığım zaman mutluluktan uçacağım' demişti: Şiddet gören kadınlar için pankart açıp paraşütle atladı

Boşanma davası açmasını davul ve zurnayla kutlayan 49 yaşındaki Meryem Karaş, boşandıktan sonra da paraşütle atlayarak kutlama yaptı.

Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti. Şiddet gören kadınların için pankart açan Karaş, “Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım” dedi.

6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlenen Karaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün de Bursa Aile Mahkemesi’ne davul ve zurnayla gitmişti. Duruşmanın ardından davul çaldıran ve oynayan Karaş, vatandaşlara kına da dağıtmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

KAYNAK:SPUTNIK

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