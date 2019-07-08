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Boşanamayan kadından adliye önünde eylem: Panik butonlarıyla dolaşıyorum

Adana'da, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Cerrah K.'den mahkemelerin ret kararları yüzünden boşanamayan Meryem K., elinde taşıdığı 'Boşanmak istiyorum' yazılı dövizle Adana Adliyesi önünde eylem yaptı. Panik butonlarıyla dolaştığını söyleyen Meryem K. “Boşanmak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 17 sene şiddet gördüm” dedi.

Boşanamayan kadından adliye önünde eylem: Panik butonlarıyla dolaşıyorum

Adana'da, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Cerrah K.'den mahkemelerin ret kararları yüzünden boşanamayan Meryem K., elinde taşıdığı 'Boşanmak istiyorum' yazılı dövizle Adana Adliyesi önünde eylem yaptı. Panik butonlarıyla dolaştığını söyleyen Meryem K. “Boşanmak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 17 sene şiddet gördüm” dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Boşanamayan kadından adliye önünde eylem: Panik butonlarıyla dolaşıyorum

İlk eşinden 22 yaşında çocuğu bulunan Meryem K., 2001 yılında Cerrah K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Cerrah K., iddiaya göre, evliliklerinin ilk yılında Meryem K.'ye sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Şiddete dayanamayan kadın, 2012'de eşi hakkında boşanma davası açtı; ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak, davayı geri çekti.

Devam ede süreçte eşi tarafından merdivenden atılarak, darp edildiğini öne süren Meryem K., 2013'te tekrar boşanma davası açtı. Adana Adliyesi 7. Aile Mahkemesi'nce Meryem K.'nin boşanma talebine ilişkin ret kararı verildi. Bu sırada eşini tehdit ettiği iddia edilen Cerrah K. hakkında, mahkemece uzaklaştırma kararı verildi. 'Darp' ve 'tehdit' suçlamalarını kabul etmeyip, boşanmak istemeyen eşinden ayrılmakta ısrarcı olan Meryem K., karara itiraz ederek, davayı üst mahkemeye taşıdı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi de geçen yılın Mart ayında, 'Davacı davalının bir kusurunu ispat edemediği, ilk derece mahkemenin tespiti de bu doğrultuda olduğundan davanın reddi doğmuştur' kararıyla davayı reddetti. Hukuk mücadelesini Yargıtay'a götüren Meryem K.'nin beklediği karar yine çıkmadı. Kararını geçen hafta açıklayan Yargıtay, temyiz başvurusunu reddedip, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin ret kararını onadı.

‘BOŞANMA DAVASINI TEHDİTLER NEDENİYLE GERİ ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ’

Meryem K., elinde taşıdığı 'Boşanmak istiyorum' yazılı dövizle Adana Adliyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası'nın önüne geldi. Çevik kuvvet polisleri de çevrede önlem aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Meryem K., 2012 yılında eşi hakkında açtığı boşanma davasını tehditler nedeniyle geri çektiğini söyledi. Eşiyle zorla barıştığını; ancak şiddetin daha da artması nedeniyle 2013'te tekrar dava açtığını kaydeden Meryem K., bu nedenle mahkemelerin boşanma kararı vermediğini belirtti.

‘KARNIMDA 4.5 AYLIK ÇOCUĞUMUN BİLE ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU’

Eşi tarafından çocuklarının kaçırılmasıyla tehdit edildiğini öne süren Meryem K., "Mahkeme masrafları yüzünden cebimde 5 kuruş para kalmadı. Boşanmak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 17 sene şiddet gördüm. Hakimler beni boşamadılar. Neymiş? Affetmişim. Ben tehditle döndüm eşimin yanına. Son 5 yıldır koruma kararı var. Panik butonlarıyla dolaşıyorum. Adliyede taşkınlık çıktı; eşimin yüzüne çanta fırlattım, diye 3 bin TL ceza yazdılar. Beni döverken karnımda 4.5 aylık çocuğumun bile ölümüne sebep oldu” dedi.

‘İMAM NİKAHIYLA BAŞKASIYLA EVLENMİŞ’

“17 sene beni ailemle görüştürmedi” diyen Meryem K., “Evlere temizliğe gidiyorum, parayı davalara harcıyorum. Adamın korkusundan dışarı çıkıp, çalışamıyorum bile. Kendisi imam nikahıyla başkasıyla evlenmiş ama benim yakamı bırakmıyor. Boşanmadığım sürece bu adamdan kurtulamıyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi tehdit ediyor" diye ekledi.

Meryem K., boşanana kadar adliye önünde eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

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