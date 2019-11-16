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Borçlarını ödeyemeyen öğretmen İntihar etti!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Esat Tarhan’ın dün yaşamına son verdiği öğrenildi.

Borçlarını ödeyemeyen öğretmen İntihar etti!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Esat Tarhan’ın dün yaşamına son verdiği öğrenildi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 23:31
Borçlarını ödeyemeyen öğretmen İntihar etti!

Cumhuriyet'in haberine göre, yaklaşık 3 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edilen Tarhan’ın son dönemde artan borçlarını ödemede güçlük çektiği belirtildi. Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tarhan’ın cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Tarhan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü.

Eğitim Sen'den açıklama

Sözleşmeli öğretmen Tarhan’ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan mesaj yayımlayan Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi, “Çınar'da görev yapan sözleşmeli öğretmen Esat T. intihar ederek yaşamına son vermiştir. Esat öğretmene Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmenSözleşmeliBorçIntihar
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