Borç yüzünden ailesini katletti!

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı. Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.

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