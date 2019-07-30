BOĞULMA VAKALARINDA HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Bunaltıcı sıcakların etkisini arttırmasıyla deniz, baraj ve göletlerdeki boğulma vakalarında da artış yaşanmaya başladı. Yaz sıcaklarında yüzme bilmeden veya herhangi bir önlem almadan denize atlayıp serinleme isteği her yıl onlarca kişinin yaşamını boğularak yitirmesine neden oluyor. Türkiye’de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayının yaşandığı boğulma vakalarında uygulanabilecek ilk yardım bilgisi ise hayat kurtarıcı olabiliyor. SARFİT Müdürü ve Kişisel Antrenör Murat Kaya suda boğulma olaylarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında şu bilgileri verdi:

BOĞULMA VAKALARINDA İLK YARDIM NASIL YAPILMALIDIR?

Kazazedeye karadan ya da sandal üzerinden sopa, tahta, kürek veya giysi uzatılarak uzaktan müdahale edilmelidir. Mümkün olduğu kadar kazazedeye yakınlaşılmamalıdır.

Boğulma vakası havuzdaysa cankurtaran kazazedeye başı yukarda kalacak şekilde yüzer.

Cankurtaran kazazedenin etrafından dolaşarak yakınlaşır veya cankurtaran kazazedeye dalarak yakınlaşır.

Kazazede cankurtarana atak yapıyorsa, cankurtaran çift el veya çift ayak kullanarak kazazedeyi engeller.

Cankurtaran kazazedenin sağ el bileğinden tutar ve kürek kemiğinin arkasına doğru alır. Ardından boşta kalan eliyle çenesinden tutarak karaya doğru yüzer.

Cankurtaran kazazedenin arkasından yakınlaşarak kazazedenin kollarına geriye doğru açar. Sağ elini arasından geçirerek karaya doğru yüzer.

Cankurtaran kazazedenin arkasından yaklaşır. Kazazedenin çenesini çift elle (hafif açık kalacak şekilde) geriye doğru çekerek karaya doğru yüzer.

Cankurtaran kazazedenin arkasından yaklaşır. Koltuk altından tutar. Sırt üstü şekilde karaya kadar yüzer.

Kazazedenin üzerinde kıyafet varsa cankurtaran kazazedenin arkasından yaklaşır. Kıyafetin yakasından tutarak karaya doğru yüzer.

Cankurtaran kazazedeyi güverteye yaklaştırır ve sağ elini güverteye sabitler. Kazazedenin elini bırakmayacak şekilde güverteye çıkarır ve çift elle kazazedeyi çıkartır.

İlk önce bir birey seçilerek 112 aratılmalıdır. Sonrasın da kazazedenin etrafındaki kalabalık uzaklaştırılır.

Kazazedenin iyi olup olmadığından emin olunur.

Kazazedede bilinç kaybı varsa, boyun yükseltilir. Ardından çeneyi aşağı doğru çekerek nefes alması sağlanır. Sonrasın da ise bak, dinle, hisset yöntemiyle kazazedenin nefes ve kalp atışı kontrol edilir.

KALP MASAJI NASIL YAPILIR?

Cankurtaran kazazedenin göğüs kafesi üzerinde iki el üst üste gelecek şekilde altta kalan el kenetlenerek 30 kalp masaj, 2 suni teneffüs şeklinde müdahale uygular. Bu müdahale sağlık ekibi gelene kadar devam eder.

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