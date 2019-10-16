Boğaziçi Ventures'tan Avrasya Blockchain Zirvesi’ne destek

Avrasya Blockchain Zirvesi’nde ayrıca Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek ve Boğaziçi Ventures girişimlerinden MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş konuşmacı olarak yer alacak.

Başarılı şirket satışları gerçekleştiren girişimciler tarafından teknoloji girişimlerini desteklemek, yerli ve milli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak üzere kurulan Boğaziçi Ventures, teknoloji ve finans dünyasının bir araya geleceği, bölgenin en büyük buluşması Avrasya Blockchain Zirvesi’nin Ev Sahibi Komitesi’nde yer aldı.

İstanbul Wyndham Levent Hotel’de 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek zirveye, blockchain teknolojisi ve finans alanında dünyanın önde gelen sektör profesyonelleri, uluslararası konuşmacılar, yatırımcılar ve girişimciler katılacak.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, zirvede gerçekleştireceği konuşmasında özellikle Türkiye ve MENA bölgesinde blockchain ve kripto para alanındaki gelişmeleri, trendleri ve yatırım fırsatlarını aktaracak.

MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş ise Avrasya Blockchain Zirvesi’nde “Yeni Jenerasyon Ödeme Sistemleri ve Blockchain Teknolojisi” başlıklı bir konuşma yapacak. Şenkardeş konuşmasında blockchain teknolojisinin bu alandaki dönüşümde yarattığı etkilerle birlikte MenaPay’in MENA bölgesindeki başarılı ve dikkat çeken uygulamalarını katılımcılarla paylaşacak.

Zirvede, blockchainin potansiyeli ve geleceği, Doğu ve Batı blockchain uygulamalarındaki başarılı örnekler, blockchain güvenliği, gizliliği ve ölçeklenebilirliği gibi konular gündeme gelecek.

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