Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

Boğaziçi Film Festivali’nden Sinemada Cinsiyet Eşitliğine Destek!

Boğaziçi Film Festivali sinemanın kapsayıcılığını ve çeşitliliğini sonuna kadar desteklediğini gösterecek bir imza atmaya hazırlanıyor. Geçen yıl Cannes Film Festivali ile başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto gibi dünya festivallerin de destekledikleri 5050x2020 hareketi kapsamında Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi, Boğaziçi Film Festivali’nde de geçerli olacak.

Boğaziçi Film Festivali’nden Sinemada Cinsiyet Eşitliğine Destek!

Boğaziçi Film Festivali sinemanın kapsayıcılığını ve çeşitliliğini sonuna kadar desteklediğini gösterecek bir imza atmaya hazırlanıyor. Geçen yıl Cannes Film Festivali ile başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto gibi dünya festivallerin de destekledikleri 5050x2020 hareketi kapsamında Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi, Boğaziçi Film Festivali’nde de geçerli olacak.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:05
Boğaziçi Film Festivali’nden Sinemada Cinsiyet Eşitliğine Destek!

Bosphorus Film Lab kapsamında 21 Ekim Pazartesi günü Gülay Afşar moderatörlüğünde ve Beren Saat, Hilal Saral, Ece Yörenç’in katılımıyla gerçekleşecek ve sinema ve televizyonda cinsiyet eşitliği konusunun tartışılacağı “Sinema ve TV’de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özne Olmaya panelinde 5050x2020 hareketi için Boğaziçi Film Festivali imzayı atacak.

Dünya çapında Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü isimlerin destek verdiği hareketin amacı ise kadınların da erkeklerle eşit oranda sinemada yer bulabilmesi, imkan yakalayabilmesi ve seyircilere ulaşabilmesi!

2020’ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan eşitlik hareketi ile birlikte, yönetmenlerin yüzde 96’sının erkek olduğu sinema sektöründe köklü değişiklikler yapılacak. Festivallerin, çalışan tüm ekibin ve seçkideki filmlerin yönetmenlerinin cinsiyet istatistik dağılımlarını paylaşmalarını ve cinsiyet eşitliğini hedeflemelerini talep eden hareket, şimdi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen Boğaziçi Film Festivali tarafından da destekleniyor.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak satışa sunulacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!

Anahtar Kelimeler:
boğaziçi film festivali nden sinemada cinsiyet eşitliğine destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı genişletiliyor: 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak!
Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı genişletiliyor: 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak!
Bekçi adayları sözlü mülakat sonuçlarına kilitlendi! 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçi adayları sözlü mülakat sonuçlarına kilitlendi! 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 yaşında ilk kez kendisini gördü!
21 yaşında ilk kez kendisini gördü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3