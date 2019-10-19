Boğaziçi Film Festivali’nden Sinemada Cinsiyet Eşitliğine Destek!

Bosphorus Film Lab kapsamında 21 Ekim Pazartesi günü Gülay Afşar moderatörlüğünde ve Beren Saat, Hilal Saral, Ece Yörenç’in katılımıyla gerçekleşecek ve sinema ve televizyonda cinsiyet eşitliği konusunun tartışılacağı “Sinema ve TV’de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özne Olmaya panelinde 5050x2020 hareketi için Boğaziçi Film Festivali imzayı atacak.

Dünya çapında Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü isimlerin destek verdiği hareketin amacı ise kadınların da erkeklerle eşit oranda sinemada yer bulabilmesi, imkan yakalayabilmesi ve seyircilere ulaşabilmesi!

2020’ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan eşitlik hareketi ile birlikte, yönetmenlerin yüzde 96’sının erkek olduğu sinema sektöründe köklü değişiklikler yapılacak. Festivallerin, çalışan tüm ekibin ve seçkideki filmlerin yönetmenlerinin cinsiyet istatistik dağılımlarını paylaşmalarını ve cinsiyet eşitliğini hedeflemelerini talep eden hareket, şimdi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen Boğaziçi Film Festivali tarafından da destekleniyor.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak satışa sunulacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!