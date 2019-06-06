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Bodrum'da Açıkta Midye Satışı Durduruldu!

Bodrum'da 3 Haziran'dan bu yana midye dolma yiyen 50 kişi zehirlenme belirtisiyle hastanelere kaldırıldı. Rahatsızlananların artmasıyla ve hastanelerde tedavileri devam eden vatandaşların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Bodrum belediyesinden açılanan duyuruda , açıkta midye satışı durduruldu.

Bodrum'da Açıkta Midye Satışı Durduruldu!

Bodrum'da 3 Haziran'dan bu yana midye dolma yiyen 50 kişi zehirlenme belirtisiyle hastanelere kaldırıldı. Rahatsızlananların artmasıyla ve hastanelerde tedavileri devam eden vatandaşların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Bodrum belediyesinden açılanan duyuruda , açıkta midye satışı durduruldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:43
Bodrum'da Açıkta Midye Satışı Durduruldu!

Bodrum'da 3 Haziran'dan bu yana midye dolma yiyen 50 kişi zehirlenme belirtisiyle hastanelere kaldırıldı. Rahatsızlananların artmasıyla ve  hastanelerde tedavileri  devam eden vatandaşların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Bodrum belediyesinden açılanan duyuruda , açıkta midye satışı durduruldu.
 

Bodrum'da, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran'dan bu yana 50'nin üzerinde kişinin seyyar satıcılardan alıp yedikleri midye dolmalardan zehirlendikleri belirtildi. 

Harekete geçen Bodrum BelHarekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlatttı.

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur" denildi.

ediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlatttı.

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bodrum da açıkta midye satışı durduruldu
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