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Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyurusu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyurusu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:05
Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyurusu

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Bodrum Belediye Başkanı Aras, yakın akrabalarına menfaat teminiyle suçlanıyor. Aras hakkındaki suç duyurusu, 5 yıl önce tamamlanan ve iskânı alınan 25 villalık projenin ruhsatının iptal edilmesine dayandırılıyor.

Habere göre merkezi İstanbul'da bulunan MM Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. isimli şirket Bodrum’da bir gayrimenkul projesi aldı. Ortakent’teki 'Adabükü Evleri’ adı verilen, ilk etabı 25 villadan oluşan proje, ‘kat karşılığı inşaat sözleşmesi’ kapsamında yapıldı. Sitenin yapı kullanma izin belgeleri 8 Temmuz 2015’te alındı. Projede, belediyeye ilişkin süreç tamamlanırken, yüklenici MM Proje A.Ş. ile arsa sahipleri arasında anlaşmazlık çıktı.

Arsa sahipleri, yapının projeye uygun olmadığını savunurken, yüklenici firma tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini öne sürdü. MM Proje A.Ş., arsa sahibi Aras ailesine karşı tapu iptal ve tescil davası açtı.

5 YIL ÖNCE VERİLEN İSKÂN İPTAL EDİLDİ

2015 yılında başlayan davada sona doğru gelinirken 31 Mart seçimleri sonrası Bodrum belediyesinde başkan değişti. Mehmet Kocadon'dan boşalan koltuğa emekli asker Ahmet Aras oturdu.

Bodrum belediyesi, 5 yıl önce iskânı verilen proje için bu kez yeni bir karar aldı. 7 Ağustos 2019 tarihli yazıyla projenin yapı ruhsatları ve iskân belgesinin iptal edildiği şirkete bildirildi. Bildirim yazısında, beş yıl önce verilen iskân iznin neden iptal edildiğine ilişkin bir gerekçe sunulmadı.

Şirket bu kararın iptali için Muğla İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın yarı sıra Bodrum başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede, Aras’ın görevi kötüye kullandığı savunudu. MM Proje A.Ş.’nin davalık olduğu Aras ailesi ile Aras’ın akraba olduğu belirtilen dilekçede şöyle dendi:

“Şüpheli, şikâyete konu olayda belediye başkanlığına ilişkin görevini kötüye kullandı. Hukuki ihtilaf yaşayan akrabalarına menfaat sağlayabilmek amacıyla yasalara aykırı olarak aldığı kararlarla müşteki şirketin mağduriyeti sebep oldu.”

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bodrum belediye başkanı aras suç duyurusu
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