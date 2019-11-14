bizim mutfak kemik suyu bulyon a iki ödül

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığı ve dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlenen Felis Ödülleri, 7 - 8 Kasım tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen törende "Dönüştüren Pazarlama Etkisi" kategorisinde Ajinomoto Türkiye, Bizim Mutfak Kemik Suyu Bulyon lansmanıyla "En İyi Pazarı Geliştiren Ürün" dalında Felis, "Yeni Ürün/Hizmet Lansmanı" dalında ise Başarı Ödülü kazandı.

Kemik Suyu Bulyon pazara yeni bir soluk kattı.

Felis Ödülleri'nin Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorisinde; var oldukları pazarı yeniden şekillendiren, tüketicinin tutum ve davranışlarını değiştiren ve pazarın normlarını belirleyen pazarlama stratejileri incelenip değerlendiriliyor. Ödülün kapsamına, uygulama mükemmeliyetiyle pazarı dönüştürebilecek düzeyde yüksek etki yaratan stratejik pazarlama projeleri giriyor.

Bulyon pazarına yeni bir soluk katan Bizim Mutfak Kemik Suyu Bulyon, 30 bine yakın yemek pişirme seansının gözlemlenerek kullanıcı alışkanlıklarının araştırılmasıyla ortaya çıktı. Türk tüketicisinin vazgeçemediği geleneksel lezzet kemik suyu Kemik Suyu Bulyon ile Türkiye’de ilk defa ve tek olarak tüketicilere lezzetli ve pratik bir şekilde sunuldu.

Ajinomoto Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar, Ajinomoto'nun dünya çapındaki AR-GE gücü ve yenilikçilik anlayışı çerçevesinde fark yaratan ürünlere odaklandıklarını, Kemik Suyu Bulyon'un da bu ürünlerden biri olduğunu söyledi. Uçarlar, "Ajinomoto yüzde 10'luk kesimi doktora seviyesinde olan 1700 Ar-Ge çalışanıyla sektörün öncüsü... Faaliyette olduğu ülkelerin sevilen tatları üzerine araştırmalar yaparak üretimlerine yön veriyor. Bizim Mutfak Kemik Suyu Bulyon, Türkiye’de ilk ve tek Kemik Suyu Bulyon olarak pazara girdi. Annelerin, besleyici özelliği ve koruyucu içermemesi sayesinde gönül rahatlığıyla tüketebildiği bir ürün olarak, alanında Bizim Mutfak markasını özellikle tercih edilir hale getirdi" dedi.

2018'in en fazla ödül alan lansman kampanyası: Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorbalar

Ajinomoto Türkiye, geçtiğimiz yılki Felis Ödülleri’nde de yine “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” kategorisinde Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorbalar lansmanı ile “Yeni Ürün/Hizmet Lansmanı”, “Pazarı Geliştirenler” ve “En İyi Stratejik Uygulama” dallarında 3 ödül kazanmış, bu kategoride en fazla ödül alan lansman kampanyasına imza atmıştı. Marka, kadınların mutfakta en çok “doğallık, besleyicilik ve pratiklik" aradığını ortaya koyan araştırmanın sonucunda, yüzde 100 bakliyat ve tahıllardan oluşan Bakliyatlı Çorbalar ürün serisini piyasaya sürerek hazır çorba segmentinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atmıştı. Bizim Mufak ayrıca bu seriden sonra tüketiciyle buluşturduğu Bizim Mutfak “Superfoods” (Süper Besin) Çorba Serisi ile Türkiye'de ilk kez "superfood" kavramını sahiplenerek bir ilki daha gerçekleştirmişti.

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