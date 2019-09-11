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Bitlis'te bir minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 9 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bitlis'te bir minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 9 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
Bitlis'te bir minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 9 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı" açıklaması yaptı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. ​Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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