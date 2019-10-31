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BİST Genel Müdürü Atilla'dan Alçı'ya teşekkür!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda karşılaştığı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

BİST Genel Müdürü Atilla'dan Alçı'ya teşekkür!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda karşılaştığı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

31 Ekim 2019 Perşembe 12:46
BİST Genel Müdürü Atilla'dan Alçı'ya teşekkür!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, '29 Ekim Cumhurbaşkanlığı resepsiyonundan notlar' başlığıyla yayımanan yazısında Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan izlenimlerini aktardı.

Kendisine göre gecenin en ilginç konuklardan birinin yakın zamanda Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Hakan Atilla olduğunu belirten Alçı, "Görür görmez de ABD’deki cezaevi sürecinden nasıl bu kadar dinç ve pozitif çıktığını sordum" dedi.

Alçı, Atilla'nın şu ifadesini aktardı.

"Bu yanlışlığın düzeltileceğine olan inancımı hiç kaybetmedim Nagehan Hanım. Umutsuzluğa kapılmadım çünkü herkes biliyordu ki asla suç işlemedim. Sanırım beni olumlu düşünce ve inanç ayakta tuttu. Bu arada ben ABD’de hapisteyken aileme ve bana olan desteğiniz için teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan AlçıHabertürk Yazarı Nagehan AlçıHakan Atilla
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